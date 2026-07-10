Çoğu sürücü cezası olduğunu bilmiyor: Yazın trafikte yapılan en büyük hata

Yaz aylarında tatil bölgelerinde veya şehir içinde direksiyon başına geçenlerin vazgeçilmezi olan parmak arası veya standart terlikler, aslında sandığınızdan çok daha büyük riskler taşıyor.

Birçok sürücü, trafikte herhangi bir terlik yasağı olup olmadığını merak ederek yola çıkıyor.

Türkiye’deki trafik yasalarında terlikle araç kullanmayı doğrudan yasaklayan spesifik bir madde yer almıyor. Ancak bu durum, dilediğiniz şekilde araç sürebileceğiniz anlamına gelmiyor.

Terlikle araba kullanmanın cezası var mı?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-d ve 73. maddeleri, sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunmasını yasaklıyor.

Eğer trafik polisleri, ayağınızdaki terliğin pedal hakimiyetinizi zayıflattığını veya sürüş güvenliğini tehlikeye attığını tespit ederse, genel trafik kurallarını ihlal ettiğiniz gerekçesiyle idari para cezası uygulayabiliyor.

Kaza anında sigorta şirketleri ne diyor?

İşin maddi boyutu, ceza almaktan çok daha kritik olabilir. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, eğer kazaya terlik veya uygunsuz ayakkabı seçiminin neden olduğunu tespit ederse, bu durum kaza tespit tutanağına yansıyor.

Uygunsuz ayakkabı kullanımı, kaza tutanağında "asli kusur" oranınızı yükseltebilir.

Sigorta şirketleri, kaza anında sürücünün ağır kusuru veya ihmali olduğunu düşünürse, kasko veya trafik sigortası hasar ödemesini reddedebilir veya ödenen tutarı geri alabilir.