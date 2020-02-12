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Çok namlulu roketatarlar sınırda

Erdoğan'ın, geri çekilmemeleri durumunda her yerde rejim hedeflerinin vurulacağını açıklamasından sonra sınıra, çok namlulu roketatarlar sevk edildi.

AA | 12.02.2020 - 17:49..
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Esad güçlerinin, İdlib'de Türk askerinin gözlem noktasına yaptığı saldırıda 5 askerimiz şehit olmuştu. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) misliyle karşılık vermesiyle 101 rejim askeri etkisiz hale getirilmişti.

Esad güçlerine gereken cevabın verilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 115 hedefin aralıksız olarak ateş altına alındığını ve bundan sonra gelecek her saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı.

Çok namlulu roketatarlar sınırda

ERDOĞAN VURURUZ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada, rejim güçlerinin geri çekilmemesi durumunda, rejim hedeflerinin her yerde vurulacağını açıklaması üzerine tansiyonun arttığı sınır bölgesine, TSK tarafından asker ve silah sevkiyatları hızlandı.

Suriye sınırına çok namlulu roketatarlar sevk edildi VİDEO

Çok namlulu roketatarlar sınırda

ROKETATARLAR REYHANLI'YA ULAŞTI

Suriye sınırındaki birliklere, çok namlulu roketatarlar sevk edildi. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında çok namlulu roketatarların yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Araçlar güvenlik önlemi altında, sınır birliklerine yönlendirildi.

Çok namlulu roketatarlar sınırda

Çok namlulu roketatarlar sınırda

Çok namlulu roketatarlar sınırda

Çok namlulu roketatarlar sınırda

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