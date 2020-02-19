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Copy paste'in mucidi yaşamını yitirdi

Birçok bilişim firmasında üst düzey görevler alan ve sık kullanılan kısayollardan biri olan 'kes-kopyala-yapıştır' üçlüsünün mucidi Larry Tesler, 74 yaşında aramızdan ayrıldı.

Haber Merkezi | 19.02.2020 - 20:08..
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Copy paste'in mucidi yaşamını yitirdi

Bilgisayarın icadından kısa süre sonra, hayatımızın bir parçası olduğu su götürmez bir gerçek.

Günümüzde neredeyse bilgisayar olmadan herhangi bir işimizi halletmek imkansız hale geliyor.

Sosyal hayatımızın ve daha da önemlisi iş hayatımızın değişmez bir parçası olan bilgisayar üzerinde, birçok bilim insanı katkıda bulundu.

Bu isimlerin en önemlilerinden biri de ABD'li bilgisayar bilimci Larry Tesler'dı. 1945 yılında ABD'nin New York şehrinde doğan Tesler, 1960'lı yıllarda Stanford Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Copy paste'in mucidi yaşamını yitirdi

HAYATINI KAYBETTİ

Eğitimini aldığı bilgisayar bilimi alanında birçok firmada üst düzey görevler aldı. Modsuz bilgisayarın kurucusu olarak kabul edilen Tesler, 17 Şubat 2020'de hayatını kaybetti.

Apple, Xerox, Amazon ve Yahoo! gibi firmalarda üst düzey görevler yapan Tester'i belki de sadece 'kes,kopyala,yapıştır' kısayollarının mucidi olarak hatırlayacağız.

Copy paste'in mucidi yaşamını yitirdi

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