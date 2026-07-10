Çorum FK, Marcos Felipe'yi renklerine bağladı
Çorum FK, son olarak Eyüpspor'un kalesi koruyan 30 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Marcos Felipe'yi transfer ettiğini duyurdu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, kaleci Marcos Felipe'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Eyüpspor forması giyen 30 yaşındaki Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
KAMPA KATILACAK
Brezilyalı file bekçisinin, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)