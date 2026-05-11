Çorum FK'yi tek golle geçen Bodrum FK avantajı kaptı
Bodrum FK, 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında konuk ettiği Çorum FK'yi 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti.
Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Bodrum FK'nin golünü 65. dakikada Ali Aytemur attı.
Bodrum FK, 22. dakikada Taulant Seferi ile penaltı atışından ise yararlanamadı.
Karşılaşmanın rövanşı 15 Mayıs'ta oynanacak.
Tur atlayan takım, play-off finalinde Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi yapacak.
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Samet Çiçek
Bodrum FK: Sousa, Omar İmeri (Dk. 62 Cenk Şen), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman (Dk. 90+4 İsmail Tarım), Brazao (Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar), Berşan Yavuzay (Dk. 79 Mert Yılmaz), Yusuf Sertkaya, Hotic (Dk. 79 Ege Bilsel), Ali Habeşoğlu, Seferi
Çorum FK: Sehic, Attamah, Arda Şengül, Üzeyir Ergün (Dk. 74 Aleksic), Erkan Kaş, Serdar Gürler, Pedrinho (Dk. 74 Oğuz Gürbulak), Fredy, Yusuf Erdoğan (Dk. 56 Burak Çoban), Thiam, Ahmed Ildız (Dk. 56 Ferhat Yazgan)
Sarı kartlar: Dk. 32 Omar Imeri, Dk. 83 Diogo Sousa (Bodrum FK), Dk. 82 Burak Çoban, Dk. 86 Ferhat Yazgan (Çorum FK)