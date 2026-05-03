Cübbeli Ahmet Hoca 'lüks ve şatafat' eleştirilerine yanıt verdi

Ensonhaber YouTube kanalı, önemli konukları ağırlayarak gündemi belirlemeye devam ediyor.

Kanalın son konuğu, halk arasında "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan ünlü vaiz ve hafız Ahmet Mahmut Ünlü oldu.

Cübbeli Ahmet Hoca, programda Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı.

KIYAFETLERİ MARKA MI DEĞİL Mİ

Ancak Cilara, bu defa Ünlü'ye dinle ilgili değil özel yaşamına yönelik sorular yöneltti.

Programın en çok dikkat çeken noktası ise Ünlü'nün giyim tarzı oldu.

"BENDEN DAHA SADE KİMSE YOKTUR"

"Sade bir hayat mı yaşıyorsunuz hocam?" sorusuna yanıt veren Ünlü, şunları kaydetti:

"Ya benden sade kimse yoktur. Benden sade kimse yoktur. Yirmi dört saatimi yani bir çeksek... Algı öyle değil ama adım kabarık diyorum. İndiremiyorum aşağı yani.

Şimdi öbürü de diyor ki reklamın kötüsü olmaz, boş ver. Şimdi ben var ya, şu anda bir ihtiyacım olsa marka taklidi var ya, çok ucuz oluyor.

"PAHALIYA PARAM YETMİYOR"

Karaborsada bir şey... Sahte alıyorum. Tabii. Pahalıya param yetmiyor. Hediye gelirse başka. Yani... Pahalıya param yetmiyor. Bu sefer pahalıyı almam. Şu andaki adetim taklit.

Orada da fetva var, o markanın şeyini kullanıyorsa caiz mi değil mi? Bir de o fetvayı karıştırıyorlar şimdi. E millet alamıyor ki pahalıyı. Taklidi alacağım. Adam ya diyor, sana taklit yakışır mı? Diyorum ki, benim üstüme gelince taklitlikten çıkıyor diyorum."

