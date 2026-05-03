Mert Başaran anlattı: Aylık ne kadar kazanmak gerekiyor

Vatandaşlar nasıl para biriktireceklerinin yollarını arıyor.

Birçok vatandaş, parasını nasıl cebinde tutacağı ve bu parayı nasıl yatırıma dönüştüreceği konusunda soru işaretleri taşıyor.

Aldığı konuklar ile sık sık gündemi belirleyen Ensonhaber YouTube kanalı, yine önemli bir isimle program yapıyor.

Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, para biriktirmekte ve yatırım yapmakta zorlananlara önemli tavsiyelerde bulundu.

"Aylık ne kadar kazanmalıyız?", "Nasıl zengin olunur?" gibi soruları yanıtlayan Başaran, şöyle dedi;

"BEN 400 BİN LİRAYLA GEÇİNEMİYORUM DİYOR"

"Ben söyleyince insanlar anlamıyor, ben her şeyi insanlara ispatla çalışmayı seviyorum. Çünkü inandırıcı gelmiyor bazı şeyler.

Şimdi benim etrafımda bazıları var 'Ben 400 bin lirayla geçinemiyorum' diyor. Bazıları da var şaka gibi hatta bugün biri yazmış '40 bin lirayla ayda 10 bin lira biriktiriyorum' diyen var.

"İNSANLARIN GELİRLERİ ARTTIKÇA GİDERLERİ DE ARTIYOR"

Tamam mı? Şimdi dolayısıyla burada şunu göstermek istedim aslında o soruyu sorarak Twitter'da, insanların gelirleri arttıkça giderleri de artıyor, dolayısıyla da bazı insanlar geliri çok yüksek olsa da yine biriktiremiyor.

Bazı insanlar da giderlerini düşük tutarak çok az parayla da birikim sağlayabiliyor.

"YANLIŞ SÖYLÜYORSUN DİYEMİYORUM"

Dolayısıyla sorunun cevabı aslında şu: Sen eğer iki çocuğunu özel okula veriyorsan, bugün de o okullarda iyi okul ya da iyi değil tırnak içinde havalı, markalı belli seviyede bir okul olsun diyorsan senin ortalama zaten 250 bin liran gidiyor.

Bir de güzel bir yerde oturayım diyorsan böyle hani güvenlikli, bilmem neli, havuzlu falan bir site o da 100 bin lira oluyor İstanbul'da.

Gitti mi 350? 50 bin lirayla da hani yemeğimi yesem, 400 bin lira yetmez diyene de hayır diyemem ben. Yani yanlış söylüyorsun diyemiyorum.

"40 BİN LİRAYA, 80 BİN LİRAYA BEN BİRİKTİRİYORUM DİYEN VAR"

Mantıklı değil, onun doğrusu o. Öyle insanlar olduğunu görüyorum ve doğrusu o. Etrafımızda da var.

Ama başka 80 bin liraya da 'Ben biriktiriyorum' diyen de var, '40 bin lirayla biriktiriyorum' diyen de var. Ve bunları da özellikle Twitter'da gösterdim ki var böyle insanlar."