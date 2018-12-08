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Cumhur İttifakı yerel seçime hazır

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken Cumhur İttifakı'nda izlenecek yol netleşiyor.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 09:00..
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Cumhur İttifakı yerel seçime hazır

MHP ve AK Parti arasındaki Cumhur İttifakı yerel seçimlerde de işbirliği şeklinde devam edecek. "Cumhurbaşkanlığı Sitemini korumak için ihtiyaç duyulan her fedakarlığı seve seve yaparız." diyen MHP lideri Bahçeli, partisinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacağı ifade etmişti.

"KARŞILIKLI JESTLER OLACAK"

MHP-AK Parti ittifakı ile ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "MHP ile karşılıklı mutabakat varsa karşılıklı jestler olacak. Bahçeli ile nihayete erdireceğiz." demişti.

MHP 3 BÜYÜKŞEHİRDE ADAY ÇIKARMAYACAK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP'nin büyükşehirler dışında kalan 51 bölgede bedeliye başkanı adaylarını büyük ölçüde belirlendiğini hatırlatarak, "30 büyükşehirden daha önce ifade edilen şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir'den aday göstermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Bizi kıskanan oluşumlar var VİDEO

CHP-İP-HDP İTTİFAKINA KARŞI İŞ BİRLİĞİ

Diğer büyükşehirlerde ise CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturacağı ittifaka karşı Cumhur ittifakının adaylarını desteklemekte kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhur İttifakı yerel seçime hazır

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