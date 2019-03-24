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Cumhur İttifakı'nın İstanbul mitingine vatandaş akın etti

Cumhur İttifakı, İzmir ve Ankara'dan sonra üçüncü büyük mitingini İstanbul'da gerçekleştirdi. Yenikapı'da gerçekleştirilen mitinge 1 milyon 600 bin kişinin katıldığı açıklandı.

AA | 24.03.2019 - 19:07..
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1 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Siyasi partiler ve ittifaklar çalışmalarını devam ettirirken Cumhur İtifakı bugün İstanbul'da miting düzenledi.

Yenikapı Miting alanında gerçekleştirilen dev şölene katılım oldukça fazla oldu. İstanbul'un hemen her yerinden vatandaşlar buraya akın ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan katılıma ilişkin net rakamı 1 milyon 600 bin kişi olarak duyurdu.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul mitingine vatandaş akın etti

MİTİNG ALANI DOLDU TAŞTI

İstanbul'da miting denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Yenikapı, bugün Cumhur İttifakı için doldu taştı. Özellikle karadan ve denizden ulaşımın ortak güzergahında bulunan miting alanına İstanbul'un dört bir yanından vatandaşlar akın etti. Ellerinde Türk bayrakları ile miting alanına gelen vatandaşlar, alanın da dolmasıyla görsel şölen oluşturdu.

Havadan çekilen fotoğraflarda kalabalık gözler önüne serildi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul mitingine vatandaş akın etti

1.6 MİLYON KİŞİ KATILDI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli sırasıyla kürsüye gelirken, en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan standa çıkarak konuşma gerçekleştirdi.

Konuşması sırasında alanda 1.6 milyon kişinin bulunduğunu resmi rakamlarla duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkulu kalabalığa seslendi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul mitingine vatandaş akın etti

YENİKAPI'NIN REKORU

Yenikapı miting alanı siyasi partiler için önemli bir toplanma yeri. 15 Temmuz Demokrasi mitinginden sonra bu alanda yapılan en büyük katılımlı siyasi miting geçtiğimiz yıl gerçekleştirilmişti. AK Parti'nin 1.3 milyon kişinin katıldığı mitinginde yine alan dolup taşarken, bugün yapılan miting ile alanın siyasi etkinliklerdeki katılım rekoru kırılmış oldu.

Polis kayıtları ile sabit tutulan resmi rakamlara göre 1.6 milyon kişi mitingi canlı olarak bu alanda takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 600 bin tek yürek olduk VİDEO

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