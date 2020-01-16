Cumhurbaşkanı açıkladı: Af yasası için geri sayım başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çıkış sonrasında gündeme gelen af yasasıyla ilgili Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarda sona gelindi.

Yasa tasarısının detayları ve Meclis'e ne zaman geleceği merakla beklenirken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE..."

2019 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis gündemine gelecek.

"KAMU VİCDANINI RAHATSIZ ETMEYECEK..."

Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.