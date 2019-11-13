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Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 17 Ekim'den bu yana sokaklarda olan göstericilere hitaben, 'Yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler' deyince protestolar yeniden alevlendi.

AA | 13.11.2019 - 07:26..
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Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

Cumhurbaşkanı Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yerel bir televizyon kanalına röportaj verdi.

Avn, sokaktaki göstericilere seslenerek, "Sorunların ve taleplerin ne olduğunu anladık. Yapılan hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın, harap etmeyin, resmi kurumların çalışmasına engel olmayın. Yolların kapatılması ve eğitimin aksatılması ülkeyi felç ediyor. Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler. Benim geçmişime bir baksınlar, beni beğeniyorlarsa yanımda dursunlar, aksi takdirde ben gideceğim." diye konuştu.

Lübnan'da gösterilerin önüne geçilemedi

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

Teknokrat hükümetin ülke siyasetini yönetmesinin mümkün olmadığını belirten Avn, şu değerlendirmede bulundu:

"Hükümet teknosiyasi hükümet olmayacaksa siyasi bir dayanağı olamaz. Çünkü hükümetin halkı temsil sıfatını haiz olması gerekir. O zaman da bakanlara gitmek gerekir. Bu bakanlar eski hükümetten olabilir de olmayabilir de. Benim kanaatimce parlamento içinden olmamaları daha iyi olur. Hükümetin şeklini ben belirleyemem ancak isteğim bu yönde."

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

"HARİRİ, BAŞBAKAN OLMA KONUSUNDA TEREDDÜTLÜ"

İstifa eden Başbakan Saad el-Hariri'ye hükümeti kurma görevinin verilip verilmeyeceğiyle ilgili Avn, "Hariri'nin başbakan olmasına engel olan kişisel sebepleri var. Ben de bu konudaki istişareler tamamlanmadan onun başbakan olup olmayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Hariri başbakan olma konusunda tereddütlü ve bana henüz bir cevap vermediği için bu tereddüdün devam edip etmediğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Avn, kurulacak hükümetin yolsuzlukla mücadele etme gücüne sahip ve ekonomik plan çerçevesinde hareket eden bir hükümet olması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

"GÖSTERİLER, EKONOMİDEN SİYASETE EVRİLDİ"

Gösterilerin öncelikle ekonomik taleplerle başladığına, sonrasında siyasi taleplerin dillendirildiğine dikkati çeken Avn, hükümet ile halk arasında güvensizlik oluştuğu zaman halkın yönetimin değişmesini istemesinin tabii olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

Göstericilerin haklı talepleri olduğuna ve kendisinin de bu talepleri desteklediğine değinen Avn, "Göstericilere, 3 kere, reformlar için birlikte çalışma çağrısı yaptım. Onlardan bana yardımcı olmaları için meydanlarda kalmalarını istedim ancak bir karşılık alamadım." dedi.

Avn, devletin inşası için "yolsuzlukla mücadele, ekonominin iyileştirilmesi ve sivil devletin inşası" çerçevesinde çalışmak gerektiğini vurguladı.

Hizbullah’ı savunan Avn, ülkenin üçte birini oluşturan bir partiyi kimsenin dışlayamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

CUMHURBAŞKANI AVN: "SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Avn'ın konuşmasında, "Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler." ifadesini kullanmasının ardından, göstericiler Beyrut ve bazı illerde yolları kapattı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu cümlenin "Eğer göstericiler içinde diyaloğa katılacak kimse yoksa gitsinler, çünkü bu şekilde yönetime gelemezler." manasında kullanıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

BİR GÖSTERİCİ, ASKER ATEŞİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Beyrut'un güneyinde Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Halde bölgesinde de Avn'ın konuşmasına tepki olarak yollar trafiğe kapatıldı.

Eyleme rağmen bölgeden geçmek isteyen bir aracın içinden, engellemeye çalışan eylemcilerden Ala Ebu Fahr'ın üzerine ateş edildi.

Bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılan Ebu Fahr, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

ATEŞ AÇAN ASKER GÖZALTINDA

Konuya ilişkin Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri aracın Halda bölgesinden geçişi sırasında yolu kapatma eylemi yapan bir gruba denk geldiği belirtildi.

Araçtakiler ile eylemciler arasında sözlü tartışmanın çıktığı ve askerlerden birinin açtığı ateş sonucu bir eylemcinin vurulduğu aktarılan açıklamada, askerin gözaltına alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

PROTESTOCULAR, "SİVİL İTAATSİZLİK" ÇAĞRISI YAPTI

Öte yandan Lübnanlı aktivistlerin protestocular adına açtığı sosyal medya hesabından, 13 Kasım'da sabah saatlerinden itibaren sivil itaatsizlik çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

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