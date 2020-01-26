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Cumhurbaşkanı Cezayir ziyareti öncesinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Elazığ'daki depremde 31 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

AA & Ensonhaber | 26.01.2020 - 09:26..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir seyahati öncesinde İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine Elazığ'da meydana gelen depremdeki son durumla ilgili paylaşımlar yaparak başladı.

Cumhurbaşkanı: 31 vatandaşımız hayatını kaybetti VİDEO

"YARALARI SARMAYA BAŞLADIK"

Erdoğan şunları söyledi; "Elazığ depreminde şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti 1607 vatandaşımız yaralandı 45 vatandaşımız kurtarıldı. Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır."

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