Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart bir beka meselesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirdiği mitingde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Ereğli bu seçim döneminde İstanbul ve Ankara dışında ziyaret ettiğim dördüncü ilçe. Ereğli hizmetin kıymetini iyi bilir; üretimin, yatırımın, istihdamın kıymetini iyi bilir. İstikrar ve güven ortamına sahip çıktığımız sürece sarsıntılar bizi durduramaz. 2023 hedefimize ulaşmamızı hiç kimse engelleyemeyecek. Ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmakta kararlıyız.

"KÜRTLER BENİM KARDEŞİM, AYRIMCILIK BENDE YOK"

Bunca zamandır Atatürk'ün adını istismar etmekten başka işi olmayanlar ne yapıyor? CHP bizim karşımızda bir ittifak kurdu; partilerin bir kısmı resmen bir kısmı fiilen var. Adı iyi kendisi karışık parti de bu örtülü ittifakı güle oynaya kabul etti; bölücü örgütün eş başkanı çıktı, her şeyi itiraf etti.

Kürtler benim kardeşim, 82 milyon benim kardeşim; ayrımcılık bende yok, ama bunlar ayrımcı. 31 Mart bir beka meselesidir. Oylarınızı böldürmeyin, oylarınızı birilerine kaptırmayın. Bu sandıklardan patlatırcasına çok daha güçlü çıkalım. Size daha iyi hizmet verelim diye gayret ediyoruz, bu hizmetleri çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Biz sizin hizmetkarınızız. Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir.

"İSLAM DÜNYASINDAN KAYNAKLANAN TERÖR DİYOR BAY KEMAL"

12 günümüz var, kapı kapı dolaşıyor muyuz? "İslam dünyasından kaynaklanan terör" diyor Bay Kemal, bu ırkçı senatörden senin ne farkın var? CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz? Teröristin her ifadesi üzerimize yapılan oyunu gösteriyor. İbadette olan kardeşlerimizi alçakça, adice, kalleşçe öldürdün. Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz. 50 Müslümanı katledecek, yasada madde yokmuş. İnsan canı ne kadar ucuz, yeni yasal düzenleme yap.

"BİZ BİR YANLIŞ YAPTIK, İDAMI KALDIRDIK"

Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri; ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor.

"31 MART'TA BUNLARA GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ"

Çanakkale'de sizin ne işiniz vardı? 15'liler, Seyit Onbaşı'lar, Çanakkale'yi bunlara zindan ettiler. Sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturmaya çalışanların da hedefi aynı. Samimi olamadıkları için bedel ödüyorlar, daha çok bedel öderler. Afrin'de, Cerablus'ta gereken dersleri aldılar. 31 Mart'ta da bunlara gereken dersi vereceğiz.





"EREĞLİ'Yİ DAHA BÜYÜK YATIRIMLARA KAVUŞTURACAĞIZ"

Ereğli'de 667 derslikli 47 okul inşa ettik. Sağlıkta 550 yataklı Ereğli Devlet Hastanesi'ni ilçemize kazandırdık. İnşa edilecek 4 aile sağlığı merkezi için arsa tahsisi yapılıyor. Bölgenin kaderini değiştirecek Filyos Limanı altyapı inşaatında yarıya geldik.

Filyos Limanı üst yapı inşaatını da 2023 yılına yetiştireceğiz.

Ereğli Demir Çelik Fabrikası şehrimizin en güçlü markasıdır. Fabrikamız 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım kararı aldı.

Kendi zırh çeliğimizin levhalarını, kendi formüllerimizle ve uluslararası standartlarda Ereğli'de üretmeye başladık.

Ereğli'ye doğalgazı getirdik mi? Bunları belediye yapmıyor, biz yaptık. İlçemizin içme suyu sorununu çözdük.

Önümüzdeki dönemde Ereğli'ye daha büyük yatırımlara, hizmetlere kavuşturacağız.