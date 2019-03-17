Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya mitinginde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın İzmir'de gerçekleştirdiği ortak mitingin ardından Antalya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

120 bin kişiyle İzmir'de mitingimizi yaptık. 31 Mart'ta İzmirin'in istismar siyasetini sandığa gömüp inşallah yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum.

Antalya böyle dik durdukça hiç bir Haçlı bozuntusu aramıza giremez. Öyle seslenin ki Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin. Biz sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka hiçbir yerde değil.

"KİMSE İÇİN AYRIMCILIK YAPMADIK"

17 yıldır vatanımıza olan minnet borcumuzu, milletimize olan vefa borcumuzu ödemek istiyoruz. Biz muhalefet gibi söz değil hizmet üretiyoruz, eser üretiyoruz. Biz herkesin kıyafetine, inancına, hayat tarzına kefiliz. CHP ne demektir. Çöp, çukur, kötü yapılaşma her şey var. 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım, kimse için ayrımcılık yapmadık. Seçim dönemlerinde neyi vaat ettiksek, Allah'ın izniyle onları sunduk. CHP, Sosyal devlet kavramının içini boşaltırken biz en güzel şekilde tatbik ettik. Lafla güzellik olmaz dedik. Her şehrimize güzelliklerle damga vurduk.

"KİMSE İÇİN AYRIMCILIK YAPMADIK"

17 yıldır vatanımıza olan minnet borcumuzu, milletimize olan vefa borcumuzu ödemek istiyoruz. Biz muhalefet gibi söz değil hizmet üretiyoruz, eser üretiyoruz. Biz herkesin kıyafetine, inancına, hayat tarzına kefiliz. CHP ne demektir. Çöp, çukur, kötü yapılaşma her şey var. 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım, kimse için ayrımcılık yapmadık. Seçim dönemlerinde neyi vaat ettiksek, Allah'ın izniyle onları sunduk. CHP, Sosyal devlet kavramının içini boşaltırken biz en güzel şekilde tatbik ettik. Lafla güzellik olmaz dedik. Her şehrimize güzelliklerle damga vurduk.

Yeni bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Antalya'nın en büyük Millet Bahçesi olacak. Sağlık alanında yeni bir devrime imza atıyoruz. TOKİ vasıtasıyla 4432 konut projesini hayata geçirdik. Kepez'in mülkiyet meselesini biz hallettik. Kepezli kardeşlerimin özlemle beklediği tapularına kavuşturuyoruz.

"ANTALYA BİZİM VİTRİN, MARKA ŞEHİRLERİMİZDEN BİRİDİR"

Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 640 kilometreye çıkarttık. Antalya-Alanya-Gazipaşa yolunda da 2 seneye kadar hizmete sunuyoruz. Antalya'yı İstanbul'a Manisa'ya bağlayacak hızlı tren porojes için etüd çalışmaları sürüyor. Antalya'da hava trafiğinde çok ciddi artış yaşandı. Antalya bizim vitrin, marka şehirlerimizden biridir. Antalya'daki yatırımcılarımızı destekleyerek ilave istihdam oluşturduk. Antalya sadece turzimin değil tarımında vitrini.