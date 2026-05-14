Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Astana'da Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Akabinde de ikili görüşmelere geçildi.

İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI

Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık etti.

Erdoğan ve Tokayev, ikili anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına da katıldı.

Türkiye ile Kazakistan arasında iş birlikleri güçlenirken, 13 farklı alanda da anlaşma imzalandı.

YAPAY ZEKA MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Buradaki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nun ardından Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, kendisine eşlik eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililerden merkeze ilişkin bilgi aldı, ekranlara yansıtılan Türkiye ile ilgili hazırlanan videoyu izledi.

ÇOK SAYIDA BAKAN EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.