Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşinin yakalandığını açıkladı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ karşısındaki mücadelesinin süreceğini dile getirdi.

"BAĞDADİ'NİN HANIMINI YAKALADIK"

Erdoğan, "İlk defa şimdi açıklıyorum. Biz de Bağdadi’nin hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini üstelik de Suriye tarafından bunları yakaladık şu anda bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık VİDEO



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