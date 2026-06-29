Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor.

Son olarak Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefon görüştü.

Liderler, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN İLİŞKİLERİ

İletişim Bşakanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan’ın iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI 13.ZİRVESİ VE COP31 İKLİM ZİRVESİ'NE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi ve COP31 İklim Zirvesi'ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.