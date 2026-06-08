Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet'i kabul etti

İstanbul'da sürpriz görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke içinde ve dışında temaslarını sürdürüyor.

Akşam saatlerinden Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile bir araya gelmesi beklenen Erdoğan, bu görüşme öncesinde sürpriz bir konuğu ağırladı.

CÜBBELİ AHMET HOCA'YI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü kabul etti.

Görüşme Megakent'te bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.

FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cübbeli Ahmet'in yan yana olduğu bir fotoğraf paylaşıldı.

Öte yandan kabule dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

"ALLAH-U TEALA KENDİSİNE HAYIRLI UZUN ÖNÜR İHSAN EYLESİN"

Öte yandan Ahmet Mahmut Ünlü'nün resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cübbeli Ahmet Hoca geçen cuma günü Dolmabahçe çalışma ofisinde kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi tarafından kabul edildi.



Allâh-u Teâlâ, kendisine hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyet ihsân eylesin, gözden, nazardan bütün şerlerden ve şerlilerden muhâfaza eylesin, başta Çamlıca Câmii olmak üzere Taksîm Câmii, Levent Câmii gibi inşâ ve tâmir ettiği yüzlerce câmi-i şerîf hürmetine ve ezân düşmanlarının tepkilerine rağmen yakında Kadıköy rıhtımında inşâ edeceği câmi-i şerîf hâtırına amel defterini mahşer sabahına kadar meftûh eylesin, bu ümmete yaptığı üstün hizmetler vesîlesiyle âkıbetini her işte hayırlı eyleyip, daha nice yıllar ümmetimizin başında dâim eylesin. Âmîn!”