Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de coşkulu kalabalığa seslendi
Toplu açılış töreni için Edirne'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören alanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Erdoğan, "Şu anda karşımda muhteşem bir katılım var. 32 bin kişi şu anda karşımda" ifadelerini kullandı.
Siyasetin gündemi yoğun...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını sürdürüyor.
EDİRNE'DE VATANDAŞLARLA BULUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel diplomaside mesaisine devam ederken bir yandan da toplu açılış törenleriyle vatandaşlarla bir araya geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde geldiği Edirne'de cuma namazı için Selimiye Camii'ne geçti.
COŞKUYLA KARŞILANDI
Namazı burada kılan Erdoğan, daha sonra "Selimiye Camii’nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı.
Katıldığı her ilde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaşan Erdoğan, Edirne'de de coşkuyla karşılandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Mitinge yoğun olan katılım sonrası oluşan kalabalık dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, coşkulu kalabalık için övgü dolu sözler sarf etti.
"32 BİN KİŞİ ŞU AN KARŞIMDA"
Erdoğan, "Şu anda karşımda muhteşem bir katılım var. Emniyetten aldım, 'Katılım ne kadar?' diye. Ne dersiniz? Neyse, ben emniyetten aldığımı söyleyeyim: 32 bin kişi şu anda karşımda." ifadelerini kullandı.