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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memur Atama Töreni'nde

Beştepe'de konuşan Erdoğan, "2020 yılının erişebilirlik yılı olarak ilan edilmesinde fayda görüyorum. Hayırlı olsun." dedi.

AA | 09.01.2020 - 15:06..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa, Beştepe'deki Engelli Memur Atama Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı.

- 2020 yılının erişebilirlik yılı olarak ilan edilmesinde fayda görüyorum. Hayırlı olsun.

- Aile kurumu milli varlığımızın bel kemiğidir. Aile kurumu dağılmış toplumun yerle bir olması kaçınılmazdır.

- Batı çöküyor. Niye? Aile diye bir kavram orada kalmadı.

- Doğum noktasında kısırlaştırma politikası güttüler.

- Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya?

- Gençlerimiz evde kaldı. Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığı ile özendirilmeye çalışılıyor.

- Aile kurumu sahip çıkan davranışlar küçümseniyor.

- Nikah dışı evlilik bizim değerlerimizde yok.

- Yeni nesil okumaktan çok gözlemden etkileniyor. Kadına şiddet başta olmak üzere aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor.

- Benim yolum kanun yolu değil, hukuk yoludur.

- Bir namussuz bir alçak meşru olmayan bir yaşamla onunla birlikte yaşıyor. Asit veya kezzap atıyor yüzüne. Bir göz gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza 13 yıl ortalama. Ben soruşturuyorum, verilen cevap şu, kanunun en yüksek oranı bu. Ben de diyorum ki, siz burada hakkı, hukuku adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay kendi kızınızın başına gelmiş olsa nasıl değerlendirirsiniz? Buradan tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun maddelerine değil vicdanınızın sesini dinleyin.

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