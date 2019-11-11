11 milyon fidan topraklarla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde, 11 milyon fidan toprakla buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin başlatıldığı Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde konuştu.

"HİÇBİRİ ORTADA YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok." dedi.

"BİZİM YEŞİL SEVGİMİZİ KİMSENİN TERAZİSİ ÖLÇMEYE YETMEZ"

17 yılda toplam 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığını 20.8 milyon hektardan 22.6 milyon hektara çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez." diye konuştu.

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Erdoğan, "Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar." ifadelerini kullandı.

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