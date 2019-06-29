Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Zirvesi'ni değerlendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ne katıldı.

Burada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Erdoğan, şimdi de zirveyi değerlendiriyor.

Gündeme yönelik açıklamalarının ardından zirveye katılan gazetecilerin sorularını yanatlayan Erdoğan, S-400 için yapılan sözleşmenin inkar edilmesinin mümkün olmadığını, 100 adet Boeing uçağının da Amerika'dan alınacağını aktardı.

"TRUMP YAPTIRIM KONUSUNU KENDİ AÇIKLADI"

Erdoğan, "Az önce Sayın Trump'ın da basın toplantısı oldu. S-400'ler teslimat sürecindedir. Böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz. Bu iş bitti. Biz Amerika'yla da Patriot almak için Obama döneminde adım atmıştık, Kongre'nin müsade etmediğini söyleyerek, satışı gerçekleştirmediler. En uygun şartlarda bunu Rusya'dan aldık. Yaptırımlar konusunda Trump bugün de açıklama getirdi, böyle bir şeyin olmayacağını kendisinden dinlemiş olduk. S-400 olayı bir taraftan yürürken, ABD'den şu an 100 tane Boeing uçağı alıyoruz.

"BİR ÜRETİCİ DEĞİL, ORTAK ÜRETİCİYİZ"

F-35 konusunda, 1 milyar 400 milyon dolar ABD'ye ödememiz var. Bir üretici değil, ortak üreticiyiz. Toplamda 116 uçak alacağımız var. Ödemeler yapılır, beklenti içindeyiz. Altta birilerinin yaptığı açıklamalarla hiç örtüşmüyor. Bizim ikili ilişkilerimizi bozmayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

G-20 DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Mültecilere yönelik Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaları ifade etme fırsatımız oldu. Suriye'deki savaştan kaçan insanlara kapılarımızı açtık.

Bu insanlar için BM hesaplarına göre, kullandığımız kaynak 37 milyar doları aşmış bulunuyor. Diğer Batılı kardeşler insanlık sınavını geçemedi. Mülteci kamplarından yansıyan fotoğrafları hepimiz gördük.

Aylan bebeğin en acı trajedisine şahit olduk. Bu politikalar değpiştirilmedikçe, minik yavrular deniz kıyılarında ölmeye devam edecek.

Uluslararası ticaret zirvenin en önemli konularından biriydi.





İklim konusu G20'nin en önemli konularından biriydi. Biz en başından beri hakkaniyetli bir yaklaşım olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Ülkemize Paris ve BuonesBuones Aires zirvelerinde verilen sözlerin gerçekleştirilmesini, tutulmazsa adım atmayacağımızı söylüyoruz.

G20 ülkelerinin terörizmle mücadele konusunda ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Terörün kanlı yüzüyle son dönemde birçok ülke yüzleşti. Tüm devletlerin teröre 'terör' deme erdeminin artık göstermesi gerekiyor. Suriye sınırında ciddi ayrım yaşanıyor. Etnik temizlik yaşanan, insanları topraklarından eden terör örgütleri el üstünde tutuluyor. Ülkemize darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü bazı ülkeler tarafından el üstünde tutuluyor. Uluslararası toplum Brevik katliamından ders çıkarmamış, benzer ırkçı saldırılar devam etmiştir.





Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır.

Biz bu hassas tavrı merhum gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde de gösterdik. Kaşıkçı cinayetinin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir.

BM raportörü Callamard'ın raporunun arkasında durarak adım atmasını bekliyoruz. Sorumluların en alttan en üste kadar yargılanmasını bekliyoruz.

Mısır'ın seçimle başa gelip, darbeyle indirilen eski Cumhurbaşkanı Mursi için de aynı adımı bekliyoruz. Duruşma salonunda vefat etmiş, yarım saat hiçbir müdahale yapılmaksızın gelişen durum demokrasi ve insanlığa sahip çıkılmasını beklerdik.

Bu tür olaylar yapanın yanında kar kalırsa dünyanın geleceği, dünya açısından, dünya siyaseti açısından da tehlikelidir. Zirvede bunu liderlerle görüştük. Üzülerek belirtmek isterim ki, bazı Batılı ülkeler Mısır'daki idamlar karşısında üç maymunu oynuyor. Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor.





Hayattaki her şey gibi teknoloji de insan için var, ancak teknoloji ciddi tehditleri de beraberinde getiriyor. Hiçbir kontrol olmayan sosyal medyadaki provokatif haberler hızla yayılıyor. Siber saldırılar büyük şirketlerden, demokratik seçimlere karşı her şeyi tehdit ediyor."

Basın toplantısına katılan gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, "(S400) Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti." dedi.