Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği...

Bugün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dakikalarda kritik bir görüşme daha gerçekleştirdi.

IKBY BAŞBAKANI BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberindeki heyeti Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair detayları açıkladı.

Başkanlığı'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Kabulde bölgemizdeki son gelişmeler ele alındı.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DAYANIŞMA MESAJI

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta, Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduklarını, Türkiye olarak çatışmaların bölgemizdeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediğimizi, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmamızın süreceğini ifade etti.



Cumhurbaşkanımız, Irak’taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu, Merkezi Hükümetin bir an önce teşkilinin Irak’ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Kürt Bölgesel Yönetimi ile iş birliğini geliştirmekte kararlı olduğunu, ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atmayı sürdüreceğimizi, “Kalkınma Yolu Projesi”nin hayata geçirilmesinin sadece Irak için değil Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduğumuzu, hem ülkemizde hem komşularımızda huzur ve istikrarı arzu ettiğimizi belirtti.”