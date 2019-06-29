Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, G20 zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.

Görüşmenin ana gündem maddelerini S-400 gerilimi ve Suriye ile Münbiç'teki son gelişmeler oluşturuyor

"DAYANIŞMAMIZIN DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Erdoğan, "Şu anda 75 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru ilerliyoruz. Savunma sanayiine yatırımlarımız devam edecek. Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bundan sonraki süreçtede bu dayanışmamızın devam edeceğine inancım devam ediyor." dedi.

"OBAMA YÖNETİMİ TÜRKİYE'YE ADİL DAVRANMADI"

Trump da S-400 sistemiyle ilgili, "Bu konuya bakıyoruz. Obama yönetimi Türkiye'nin ihtiyacı olan Patriot'ları almasına izin vermedi. Dostane ilişkilerinizin olduğu bir ülkeye adil davranılması gerekiyor. Bu şekilde iş yapılmaz adil davranılı. Türkiye'ye gideceğim ancak şu anda herhangi bir tarih ortada yok" ifadelerini kullandı.

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