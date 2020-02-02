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Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi, sevkiyatlar hızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de askeri güç kullanılabileceğini söylemesinin ardından İdlib yakınlarına tanklar sevk edildi.

AA & Ensonhaber | 02.02.2020 - 10:29..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi, sevkiyatlar hızlandı

Esad rejimi ve Rusya'nın düzenlediği saldırılar nedeniyle büyük bir dramın yaşandığı İdlib'den kaçan insanlar Türkiye sınırlarına doğru gelmeye başladı.

Bölgede yaşanan insani krizin son bulması için saldırıların son bulmasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son saldırıların ardından resti çekti.

ASKERİ GÜÇ KULLANABİLİRİZ

Erdoğan, İdlib için "Askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TANKLAR İDLİB SINIRINDA

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Çok sayıda askeri araç takviye amaçlı sınır hattına gönderildi.

TSK'nın sevkiyat yaptığı Reyhanlı ilçesi, İdlib'in kuzeyinde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi, sevkiyatlar hızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi, sevkiyatlar hızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi, sevkiyatlar hızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi, sevkiyatlar hızlandı

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