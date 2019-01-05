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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir aday tanıtım toplantısında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuşuyor.

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 15:22..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir aday tanıtım toplantısında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Konuşmama başlarken kahraman şehit polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle anıyorum. Fethi Sekin kardeşimiz tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir.
Bugün buraya mahalli seçimlerdeki adaylarımızı İzmir'e ve Türkiye'ye tanıtmak için geldik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızla birlikte bugün adaylarımızı tanıtacağız. 31 Mart gecesine kadar devam edecek seçim çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum.

Biz İzmir'i tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz. İzmir'de yanan meşale tüm coğrafyayı aydınlatan meşaledir. Kardeşlerim, İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya, o çiçekler bizim istiklal aşkımızın çiçekleridir. Birliğimizin, dirliğimizin çiçekleridir. Bize göre İzmir'in sınırları Viyana'dan Adriyatik'ten Doğu Türkistan'dan Karadeniz'in kuzeyinden başlar. Çaka Bey'den bu yana 9 asırdır Türk şehri olan İzmir'in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır.

Gazi Paşa'nın muhterem valideleri de burada yatıyor. İzmir, Gazi Paşa'dan Çaka Bey'e kadar bu toprakları vatan yapma sevdamızın sembolü olmaya devam ediyor. İzmir sadece İzmirlilerin değil, 81 milyonun şehridir. Bu salonda Çaka Beylerin kahramanlığı, mangal yürekli efelerin istiklal azmi var. Bu salonda İzmir'i gavura yar etmeyiz diyerek silaha davranan fedailerin memleket sevgisi var. Bu vesileyle bin yıldır vatanımızın istikbali ve istiklali için mücadele eden kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

 

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