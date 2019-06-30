Cumhurbaşkanı Erdoğan: Japon turist hedefimiz 1 milyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Maalesef FETÖ'nün okulları hala Japonya'da çalışma yürütüyor. PKK ne ise DHKP-C ne ise FETÖ de odur. İnsanlarımızı şehit eden bu hain örgüte karşı mücadelemizi yürütüyoruz. FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Sizlerden destek bekliyoruz.

BAŞKONSOLOSLUK AÇABİLİRİZ

Dayanışma içinde hareket ettiğimiz noktada her türlü güçlüğün üstesinden geliriz. Bu bağlamda Nagoya'da başkonsolosluk açabiliriz. Japon makamlarında böyle bir talebe 'Hayır' diyeceğini sanmıyorum. Sayın valim ve büyükşehir belediye başkanım burada. Onların yer arama ve verme desteğiyle faaliyetlerimizi sürdürürüz.

İŞGÜCÜ BİRLİĞİMİZİ ARTIRABİLİRİZ

Biliyorsunuz Japonya'nın işgücü azalıyor. Japonya'nın yeni yasası ile işgücü birliğimizi artırabiliriz. Japonya ile sosyal güvenlik anlaşması müzakeresi yürütüyoruz. Bu müzakereyi de yakında sonuçlandırabiliriz.





Buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. THY önümüzdeki yılın Nisan ayından itibaren Osaka'dan İstanbul seferlerine başlıyor. Böylece Osaka'dan memleketinize doğrudan seyahat edebileceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun.

JAPON TURİST HEDEFİ

Bugün dünyanın 160'ı aşkın ülkesinden on bilerce öğrenci Türk üniversitelerini tercih ediyor. Misafir öğrencilerimiz arasında Japonların da olması bizim için gurur kaynağıdır. Şehir hastaneleriyle sağlıkta hizmet standartlarını çok daha yukarıya çıkarıyoruz. Dünyanın en güçlü ve en yaygın sosyal yardım sistemini kurduğumuz ülkemizde hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakmıyoruz.





Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'den yüzde 30 seviyelerine indirdik. Her alanda ülkemiz geliştirdik ileriye taşıdık. Şimdi turizmde çok büyük bir patlama var. Allah'ın izniyle bu yıl 51 milyon turist hedefini yakalayacağız. Arzumuz Japon turist sayısını da 1 milyona çıkarmak.

EN KARLI ŞEKİLDE ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ

Ülkemizin G20 platformunda temsil edilmesi az önce ifade ettiğim saydığım bütün bu gelişmelerin sonucudur. Biz bunu yeterli görmüyoruz. 2023 hedeflerimizin ilk başında Türkiye'yi dünyanın en önemli 10 ekonomisinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde bölgemizde ve dünyada radikal bir değişim yaşanıyor. Türkiye'nin tam merkezinde yer aldığı bir süreçten ülkemizi sadece hasarsız olarak değil en karlı şekilde çıkarmayı hedefliyoruz."