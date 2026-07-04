Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı ile görüştü

Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım başladı..

Zirveye sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi de sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

İKİLİ ÜLKE İLİŞKİLERİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştığımızı, bu amaçla atılan adımları sürdüreceğimizi ifade etti.

NATO ZİRVESİ

Erdoğan, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin (#NATOsummit) müttefikler arasındaki iş birliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kanada Başbakanı’nın 1 Temmuz Kanada Günü’nü de tebrik etti.