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Kastamonu'da orman yangını

Tosya ilçesinde ormanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 7 buçuk dönümlük alan zarar gördü.

Ensonhaber / DHA
Kastamonu'da orman yangını
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Kastamonu'nun Tosya ilçesi Sekiler Köyü Yaylası Kızılçukur mevkisindeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin havadan ve karada koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

7 BUÇUK DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken, ilk belirlemelere göre 7 buçuk dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)