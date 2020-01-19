Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı öncesinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Libya Konferansı öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın durumunun sorulması üzerine; Türkiye'nin Libya ile anlaşmasından sonra Yunanistan'ın çıldırdığını ifade etti.

"MİÇOTAKİS OYUNU YANLIŞ OYNUYOR"

Bir gazetecinin sorusuna karşılık Erdoğan şunları söyledi; "Öncelikle Yunanistan Almanya'ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içerisinde. Aslında Libya ve Türkiye arasında atılan imzalar varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırmıştı. Bunun ardından kiminle nasıl bir anlaşmaya gidelim ki rövanşist anlayışla bunu geri alalım yaklaşımına girdiler. Hafter'in kıymeti harbiyesi yok. Serrac BM tarafından tanınan bir lider. Burada bazı formüller araştırmak suretiyle Hafter'i Yunanistan'a davet etti. Hafter'le yapılan görüşmenin bizim gözümüzde bir kıymeti yok. Hafter, Berlin'e geldiğine neler söyleyecek göreceğiz. Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil. Bu sürece iyi başlamadı. Türkiye'yle münasebetlerinde de iyi adımlar atmıyor."