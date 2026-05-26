Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü

Üst üste görüşmeler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Geçtiğimiz saatlerde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüşen Erdoğan, bu telefonlaşmadan kısa bir süre sonra ikinci bir görüşme daha gerçekleştirdi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefonda görüştü.

Liderler, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ SAĞLANMAK İSTENEN BARIŞ KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan’ın kardeş ülkeler ile birlikte bölgedeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, ara buluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti.

KURBAN BAYRAMI'NI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif’in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramını da tebrik etti.