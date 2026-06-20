Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarına devam ediyor...

Küresel ve bölgesel gelişmelerde belirleyici bir aktör olan Türkiye, önemli bir diplomasi trafiği yürütüyor.

ROMANYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Contraamiral Roman korvetinin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimi ve Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri kapsamında inşa edilen TCG Koçhisar (P-1221) Açık Deniz Karakol Gemisinin Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilerek hizmete alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Daniel Dan, teslim töreninin gerçekleştiği İstanbul Tersane Komutanlığı’nda bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.