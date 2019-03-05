Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin beka sorununun olmadığını belirterek, YPG tarafından saldırı olmayacağını söyledi.

Bu açıklamaların sabahında, Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Tel Rıfat'tan taciz ateşi açıldı.

"BİZİM İNSANLARIMIZ ŞEHİT OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sancaktepe mitinginde, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle beraber olduğunu söyleyen Erdoğan, "Adam hala YPG'yi PYD'yi savunuyor. Yani oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu. Adam hala bunları kabullenmiyor. Niye? Bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, YPG'yi savunuyor ViDEO