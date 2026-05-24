Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve birçok mevkidaşıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere birçok mevkidaşıyla telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

BİRÇOK MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al-i Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi."”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BÖLGEDE İSTİKRAR VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı.