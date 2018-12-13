Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Resmi Gazete'de yer alan kararnamede, ajansın görev ve yetkileri belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Uzay Ajansı'nı anlattı VİDEO
"Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu tamamlayarak, ülkemizin 20 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük." diyen Erdoğan şöyle konuştu:
"TÜRKİYE'Yİ UZAY TEKNOLOJİLERİ ALANINDA BİR ÜST LİGE ÇIKARACAK"
"Böylece Türkiye'yi uzay teknolojileri alanında bir üst lige çıkaracak şimdiden milli uzay programımızın altyapısını oluşturacak tarihi bir adım attık. Yerli uydularımız için projeler geliştirecek, uzay teknolojileri optik sistemler araştırma merkezini hizmete açtık."