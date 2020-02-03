Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

Esad rejimi, İdlib'de görev yapan askerlerimizi hedef alarak kalleş bir saldırı düzenledi.
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Saldırıda 4 askerimiz şehit olurken 1'i ağır olmak üzere 9 askerimiz yaralandı.
Türkiye, şehitlerinin acısını yaşarken konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 35 rejim askeri etkisiz hale getirildi ViDEO
ŞU AN F-16'LAR VURUYOR
Ukrayna yolculuğu öncesinde kameralar karşısına geçen Erdoğan, "Hain saldırıdaki şehitlerimize Allah'dan rahmet diliyorum.Bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Fırtına obüsleriyle, F-16'larla vuruşlar devam ediyor.
35 REJİM ASKERİ EX
Operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. İlk belirlemelere göre, 35 civarında karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirildi." dedi.
46 REJİM HEDEFİ VURULDU
Erdoğan, "06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 Fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır." bilgisini verdi.