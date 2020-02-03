Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

Yargıtay, personeline 'lan' diye hitap ederek, vücuduyla alakalı şaka yapan müdürün manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Apple, koronavirüs nedeniyle Çin genelindeki bütün mağazalarını ve ofislerini geçici olarak kapattığını açıkladı.

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'Robin Hood' Trabzon'da borçları kapattı

İstanbul'da kendini 'Robin Hood' olarak tanıtarak yardıma muhtaç vatandaşlara yardımlarda bulunan hayırsever şahıs, bu kez Trabzon'a gitti.