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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni otoyolda test sürüşü yaptı

Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Binali Yıldırım vardı.

AA | 22.02.2020 - 17:11..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni otoyolda test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erdoğan, İzmir'e kazandırılan projeleri tek tek anlattı.

İLK SÜRÜŞ

Erdoğan, konuşmasının ardından 455 milyon euro maliyetle yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun test sürüşünü makam aracıyla yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük projelerde imzası olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni otoyolda test sürüşü yaptı VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni otoyolda test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni otoyolda test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni otoyolda test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni otoyolda test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni otoyolda test sürüşü yaptı

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