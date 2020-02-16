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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası bir darbe girişiminde herkesin meydanlara ineceğini söyledi.

AA & Ensonhaber | 16.02.2020 - 09:24..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe sorusu

Pakistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde gündeme gelen darbe söylentilerine de cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son dönemde şu anda konuşulan bütün konuların aslında Enver Altaylı'nın iddianamesinin ortaya çıkmasından sonra gündeme geldiği belirtilerek "Adeta o iddianame, Türkiye'de küllenmiş ya da eski vesayetçileri biraz panikletmiş gibi görünüyor. Hem İlker Başbuğ'un açıklaması hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Bu iddianame neticesinde FETÖ'nün asıl ayağı, FETÖ'nün asıl üs hattına ulaşılma gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla onları paniklemiş görüyor musunuz? Türkiye'de bu saatten sonra darbeye niyetlenecek kimseler var mıdır?" şeklinde bir soru yöneltildi.

BÖYLE BİR ŞEY OLDUĞUNDA...

Erdoğan'ın bu soruya yanıtı şöyle oldu: "Bunlar, özellikle 15 Temmuz'da zaten gerekli cevabı aldılar. Ve milletimiz de bu konularda artık çok ciddi bir deneyimi şu anda kazanmış durumda. Yani böyle bir şey olduğu anda artık bizim milletimiz, 'Kapıdan dışarı çıkalım mı, çıkmayalım mı?' demez. Elinde neyi var, neyi yok, herkes meydanlara dökülür. Bunun en güzel cevabını 15 Temmuz'da verdik. Bundan sonra da ben milletimin aynı şekilde karşılık vereceğine olan imanım kesinlikle tamdır. Kaldı ki biz, Marmaris'ten Hande Hanım'ın bizimle telefon bağlantısına verdiğimiz cevapla beraber herkesi meydanlara davet ettik.

BAY KEMAL KAÇTI

Biz de oraya geldik. Ama Bay Kemal o tankların arasından sıyrılıp gitti. Biz ise meydanda, havalimanında halkımızla beraber olduk. Üstümüzden F16'lar uçuyordu. Üstümüzden helikopterler uçuyordu. Ama biz orada vatandaşımız ile beraber durduk. Herhangi bir yere gitmedik. Bay Kemal, 'Nereye kaçarsak kaçalım bizi kovalayacakmış.' Ya sen daha o akşam kaçtın. O akşam sen havalimanından hemen Bakırköy'e kaçtın. Bir de utanmadan sıkılmadan ne diyor? 'Benim haberim olsaydı ben de beklerdim' diyor. Millet orada neyi bekledi? Onun için bana göre bu millet artık bu darbelere ve bu tür gelişmelere karşı çok daha kararlıdır. İnanıyorum ki darbe heveslilerine, milletimiz gereken cevabı da meydanlarda farklı bir şekilde verebilecek bir güce, bir potansiyele, bir imana sahiptir."

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