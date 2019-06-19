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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Radyo programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi konusunda gereğini yaparız." dedi.

AA | 19.06.2019 - 18:00..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

23 Haziran seçimlerinin öncesinde Kral FM'de canlı yayın konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Kaya ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, "Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın Paris'teki mezarının Türkiye'ye getirilmesi konusunda gereğini yaparız." dedi.

"OTELDE YAPILANLARI UNUTAMIYORUM"

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Annem öldükten sonra çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü'nü dinlerim, dinlediğim zaman çok duygulanırım. Annemle haşır neşir olmaya başlarım. Fakat Ahmet'e o otelde yaptıkları o hainliği, o ihaneti, o alçaklığı; sanatçıya, sanata, sevgi diye konuşanlar, köşelerinde yazanlar o gece neler yaptıklarını ayrıca hiç mi hiç unutamıyorum.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması


"EŞİNE HABER GÖNDERDİM"

''Ve kendi sanatçısına sahip çıkan değil, kendi sanatçısını bu ülkeden kovana kadar ellerinden geleni yaptılar. Ne oldu? Ahmet vatan topraklarında değil gurbette durdu. Ben başbakanlığım döneminde o zamanki Kültür Bakanımız vasıtasıyla aslında Ahmet Kaya'nın bir nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini arzu ettim. Ve eşine de haber gönderdim.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

"AİLESİ İSTERSE ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ"

''Yani bugün yine Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda buna kabrin taşınması deriz. Böyle bir şeye biz hazırız, bunu yaparız.''

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