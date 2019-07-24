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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Erdoğan, "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur" dedi.

AA | 24.07.2019 - 11:46..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı mesajında, "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." ifadesini kullandı.

"ATTIĞIMIZ ADIMLAR HASSASİYETİMİZİ ORTAYA KOYUYOR"

Erdoğan, "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması

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