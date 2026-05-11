Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dursun Özbek ve Okan Burak'a tebrik

Galatasaray, Süper Lig'de bir kez daha şampiyonluk ipini göğüsledi.

Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de elde ettiği 2025-2026 sezonu şampiyonluğuyla birlikte toplam şampiyonluk sayısını 26’ya çıkardı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı gelmişti.

İKİ İSME DE TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üst üste 4'üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray'ı, futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, Dursun Özbek ve Okan Buruk ile telefonda görüştü.

Erdoğan, iki ismi Galatasaray'ın şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.