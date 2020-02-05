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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a İdlib uyarısı

Erdoğan, rejim güçlerinin şubat ayı içerisinde geri çekilmemesi durumunda gerekenin yapılacağını söyleyerek operasyon sinyali verdi.

AA & Ensonhaber | 05.02.2020 - 11:51..
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Suriye'de Esad rejiminin Türk askerlerine yönelik düzenlediği kalleş saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri anında misliyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin başladığına dikkat çekti ve Esad'a son bir uyarı yaptı.

"GERİ ÇEKİLMEZSE..."

Erdoğan, şubat ayının sonuna kadar rejim güçlerinin geri çekilmemesi durumunda askeri harekat sinyali verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin ile görüşmemde İdlib'de rejimin bir an önce Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesini ifade ettim. 12 gözlem noktamızın ikisi rejim hattının gerisinde kalmıştır. Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a İdlib uyarısı ViDEO

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