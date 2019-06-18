Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Büyük Buluşması"na katıldı.

Burada gündemi değerlendirip 23 Haziran seçimlerine ilişkin konuşan Erdoğan, CHP'yi işaret ederek şehrin dokusunun bozulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması VİDEO

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'ye geçtiğinde asıl değişecek olan medeniyet, tarih, kültür anlayışından savrulma olacaktır.

İşte Bilecik'te duvarlardan Osmanlı motiflerini duvardan kazıdılar.

Gezi olaylarında ve daha çok örnekte tezahürlerini gördüğümüzde CHP faşizminin bu şehre karabasan gibi çökmesi olacaktır.

Azgın azınlığın bu şehrin dokusunu, kadim karakterini bozmasına izin veremeyiz.

Hamdolsun şu anda zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinin kahir ekseriyeti AK Parti'den oluşuyor.

Komisyonların tamamı AK Parti'den oluşuyor. Başkanvekillikleri öyle.

Tüm bunlara asla sonuna kadar müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.