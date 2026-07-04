Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için kardeş ülkelerle dayanışmayı sürdüreceğiz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bugün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahbaz Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

İkili, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Bölgesel ve küresel meselelere ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan; bölgede barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için kardeş ülkelerle dayanışma halinde olacakları mesajını da verdi.

"KARDEŞİM ŞERİF'E MİLLETİM ADINA TAZİYELERİMİ SUNUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şöyle:

“Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı, kardeşim Sayın Şahbaz Şerif'i ve kıymetli heyetini İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.



Konuşmamın başında da dün Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan elim trafik kazasında vefat eden Pakistanlı kardeşlerime Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Kardeşim Şahbaz Şerif'e, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.”

"BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER HAKKINDA GÖRÜŞ TEATİSİNDE BULUNDUK"

“Bugün yaptığımız görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Evvela, İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır.



Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum.”

"İSRAİL'İN TAHRİKLERİNİ DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"

“Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz.



İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu, özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.”

"TÜRKİYE, HUZUR VE GÜVEN İSTEMEKTEDİR"

“İsrail işgal güçleri, Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor.



Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir.



Böyle bir iklimin tesisi için de her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz.



Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.”

"PAKİSTAN'LA HER ALANDA DAYANIŞMAMIZ SÜRÜYOR"

“Değerli basın mensupları, Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık.



Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda Ticaret Bakanlıklarımız çalışıyor.



Benzer şekilde, tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Sayın Şerif'in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerimize katkı sağlayacağına inanıyorum.”

"PAKİSTAN'LA İŞ BİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

“Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayii alanındaki iş birliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor.



Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz.”

"ALDIĞIMIZ KARARLARIN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

“Sayın Başbakan'la bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bugünkü görüşmemizin ve ele aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi sözü Sayın Şahbaz Şerif'e bırakıyorum.”