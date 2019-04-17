taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.75205
Euro
6.5325
Altın
1276.315
Borsa
97618.57
Gram Altın
235.89

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özal mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın ölüm yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Turgut Özal her zaman değerli hizmetleriyle anılacak" ifadelerini kullandı.

AA | 17.04.2019 - 12:09..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 26. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özal mesajı

"SAYGIYLA ANIYORUZ"

Turgut Özal'ın, demokrasinin gelişmesi, ülkenin refahı ve kalkınmasında önemli rol oynadığını, Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne öncülük ettiğini ifade eden Erdoğan, mesajında; "Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Turgut Özal, her zaman değerli hizmetleriyle anılacak, hayırla yad edilecektir. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a vefatının yıl dönümünde Allah’tan rahmet niyaz ediyor kendisini saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

242
Canlı yayında mazbata tartışması

Canlı yayında mazbata tartışması

177
Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

119
Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

37
AK Parti'nin YSK'ya sunduğu itiraz dilekçesi

AK Parti'nin YSK'ya sunduğu itiraz dilekçesi

232
Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşını uyardı

Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşını uyardı

80
Coutinho'dan müthiş gol

Coutinho'dan müthiş gol

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir