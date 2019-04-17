Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özal mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 26. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"SAYGIYLA ANIYORUZ"

Turgut Özal'ın, demokrasinin gelişmesi, ülkenin refahı ve kalkınmasında önemli rol oynadığını, Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne öncülük ettiğini ifade eden Erdoğan, mesajında; "Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Turgut Özal, her zaman değerli hizmetleriyle anılacak, hayırla yad edilecektir. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a vefatının yıl dönümünde Allah’tan rahmet niyaz ediyor kendisini saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.