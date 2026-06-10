Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Macera peşinde koşmayın

Cumhurbaşkanı ve AK parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, bölgesel gerilimlere de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'de İsrail ile birlikte Türk ve Müslüman varlığına karşı bir ittifak içinde olduğuna, siyasetçilerinin de provokatif eylem ve söylemlere girdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"MACERA PEŞİNDE KOŞMAYIN"

"Arz-ı Mevud hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Akdeniz’de ve Kıbrıs'ta bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz ve takip ediyoruz. Kimse macera peşinde koşmasın, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur.

"İSRAİL DURDURULMALIDIR"

Şayet İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini de bölgeyle birlikte tüm insanlık çekecektir. İsrail durdurulmalıdır, bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir, tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir."