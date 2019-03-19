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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı

Yeni Zelanda'da saldırıyı gerçekleştiren teröristin tek başına 74 sayfalık bildiriyi yayınlayamayacağını ifade eden Erdoğan, "Bunun arkasında bir kurul var." dedi.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 13:17..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TVNET canlı yayınında "Cumhurbaşkanı ile Seçim Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Programda, son günlerde sıkça tartışılan "Ayasofya açılsın" tartışmalarına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak birtakım uyarılarda bulundu.

"OYUNLARA GELMEYELİM"

Erdoğan, "Ayasofya açılsın diyorlar. Be kardeşim. Bir şey söylerken duygusallıkla, afedersin bu alçağın, bu teröristin sözlerine karşı böyle bir talepte bulunmanın bir anlamı yok.

Bu oyunlara gelmeyelim. Bunlar da bir tahriktir. Bu tahrik unsurlarını bozalım diye özellikle bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı

"BUNUN ARKASINDA BİR KURUL VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristin Youtube'da yayınladığı 74 sayfalık sözde manifestoyla ilgili olarak, "Bu dangalağın böyle bir manifesto yazması mümkün değil. Bunun arkasında bir kurul var. Bunu bulmuşlar, hazırlayıp eline vermişler. Çünkü Batı medyasının neden sesi çıkmıyor?

GERİ ALACAKMIŞ, SIKIYSA GEL AL

Burada benim ülkemin adı geçiyor, şahsi olarak benim adım geçiyor, Ayasofya'nın da adı geçiyor. Geri alacakmış Ayasofya'yı, sıkıysa geri al." ifadelerini kullandı.

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