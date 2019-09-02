Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafçısı emekli oldu

Daha önce Anadolu Ajansı'nda da fotoğrafçı olarak görev yapan Kayhan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden birisiydi.

Kayhan Özer emeklilik kararı aldı.

"HER ZAMAN BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın yoldaşı ve mesai arkadaşı, hepimizin ağabeyi Kayhan Özer bugün emekli oldu. Cumhurbaşkanımızla ve ekiple vedalaştı. Kendisine sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz. Her zaman birlikte olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.