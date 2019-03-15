Cumhurbaşkanı Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadı

Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen saldırılar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter sayfasından bir mesaj yayınladı.

SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Erdoğan şu ifadelere yer verdi: "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

İSLAM KARŞITLIĞININ BİR ÖRNEĞİ

Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına, ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."