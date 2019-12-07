Cumhurbaşkanı'ndan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son kısmını son günlerde kamuoyunda geniş yer tutan Şehir Üniversitesi olayına ayırdı.

"TAPUYU ÜNİVERSİTEYE GEÇİRDİ"

Erdoğan şunları söyledi; "Şehir Üniversitesi'nin bir siyasi ayağında bizim bir siyasi ayağında da malum zatın olduğunu söylüyorlar. Oranın tahsisini yapan benim. Malum zat Başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyet devrine dönüştürdü. Türkiye'de hiçbir üniversiteye mülkiyet devri, tapu devri olmamıştır. Öksüz, yetimin hakkını tapu devri yapmak suretiyle sağlıyor.

Peki bu nasıl doğruluk? Yanında kim var? Sayın Babacan var. Mehmet Şimşek var. Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü. Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Kimin ne olduğunu yaptıklarıyla öğrenin. Bunlar Halkbank'ı da dolandırmaya çalışıyor. Kredi talebinde bulunuyorlar. Halkbank ciddi bir kredi veriyor. Ödeme planında bunlar ödemeleri yapmıyorlar. Halkbank bu defa kendilerini sürekli uyarıyor. Şu anda Halkbank'a olan borçları 417 milyon noktasında. Şimdi yapılandıralım diyorlar; nasıl yapılandıracaksın? Spor kulüplerinin borçlarını yapılandırılıyor da Şehir Üniversitesi'nin ki nasıl yapılandırılmıyor? Sen Halkbank'a teminat bile vermedin. Bizi halef-selef olduğumuz Cumhurbaşkanı aradı. Kendisine dedim ki; temenni ederdim ki siz benim yerimde olun. Biz geçmişte bankaların nasıl iflas ettiğini biliyoruz. 17 yıldır bizim bankalarımızın hiçbiri kasayı boşaltmadı. Biz de kasayı boşaltamayız. İşin başından beri Ülker Grubu buraya ciddi destek verdi. Sonra çekildi. Ülker Grubu bizim verdiğimiz desteklerle iligli de bizim desteğimizi açık-net söyledi. Buranın hamisi Marmara Üniversitesidir. Marmara, Türkiye'nin en büyük üniversitelerindendir. Marmara borçları ödesin diyor. Tezgah başka. Biz ne oradaki öğrencilerin ne de akademisyenlerin düşmanıyız.